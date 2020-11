Per il terzo anno consecutivo Fiumicino miglior aeroporto in Europa

ROMA (ITALPRESS) – Ancora una volta l’aeroporto di Fiumicino è il miglior scalo in Europa. Per il terzo anno consecutivo, il “Leonardo da Vinci” si aggiudica il “Best Airport Award 2020” nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, rilasciato dall’Airports Council International (ACI) Europe, l’associazione internazionale che rappresenta più di 500 scali in Europa. Lo comunica AdR precisando che quest’anno, il prestigioso risultato ha un significato particolarmente importante perchè ha riguardato le misure e i protocolli adottati nel contenimento della pandemia e conferma come lo scalo della Capitale sia il più riconosciuto al mondo nel contrasto al Covid-19.

