Per il virologo Silvestri “la ritirata del virus continua imperterrita”

“La ritirata di Covid-19 continua imperterrita. Siamo al cinquantesimo giorno consecutivo in cui cala il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva (TI) per Covid-19 in Italia – da 595 a 572, quindi di altre 23 unità, e siamo ormai al 14% del picco”. Lo scrive oggi Guido Silvestri, virologo e docente alla Emory University di Atlanta, all’interno della rubrica ‘Pillole di ottimismo’ sul suo profilo Facebook.

Il virologo evidenzia che è in calo anche il numero dei ricoveri ospedalieri (da 8.957 a 8.695) e dei casi attivi (da 59.322 a 57.752). “Siamo ormai al giorno diciannove dalla riapertura del 4 maggio –

