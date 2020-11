Per la campagna di vaccinazione serviranno anche le forze armate

AGI – La Difesa è pronta a fornire il proprio contributo a quella che è stata definita la più grande campagna di vaccinazione mai avvenuta in Italia, anche con propri punti di somministrazione quando verrà estesa a tutta la popolazione

Le prime dosi di vaccino anti Covid-19 prodotte dalla Pfizer saranno disponibili a fine gennaio: 3 milioni e 400 mila per 1,7 milioni di persone. Il commissario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha riferito che l’azienda produttrice ha assicurato che provvederà direttamente alla consegna dei vaccini nei 300 punti di raccolta in Italia.

La Difesa, con il Comando Operativo Interforze guidato dal generale Luciano Portolano,

