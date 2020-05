Per la Corte dei Conti nell’emergenza sono stati privilegiati i grandi ospedali

La gestione italiana dell’epidemia di Covid-19 ha privilegiato i grandi ospedali, cosa che viste le croniche carenze sul fronte dell’assistenza territoriale ha lasciato “la popolazione senza protezioni adeguate”. Lo scrive la Corte dei Conti nell’ultimo Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica, che dedica un focus sulla sanità e in particolare proprio sulla gestione dell’emergenza. Una crisi che ha messo in luce “i rischi insiti nel ritardo con cui ci si e’ mossi per rafforzare le strutture territoriali, a fronte del forte sforzo operato per il recupero di più elevati livelli di efficienza e di appropriatezza nell’utilizzo delle strutture di ricovero”.

