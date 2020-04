Da una parte le regioni del nord (anche se oggi il governatore della Lombardia ha frenato) e un fronte trasversale di forze politiche – in primis Italia viva e la Lega – che spingono per alzare al più presto le saracinesche; dall’altra il mondo scientifico che chiede di non accelerare perché c’è il rischio di una seconda ondata, tesi condivisa anche da diversi ministri, tra cui quello della Salute Speranza: sul tema riaperture si fronteggiano sempre di più due tesi contrapposte. E sullo sfondo lavorano commissioni e comitati, da quello tecnico a quello economico (in tutto una ‘squadra’ di circa 400 persone,

L’articolo Per la fase 2 Conte punta a un ‘piano generale’ proviene da Notiziedi.

