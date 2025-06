Per la prima volta a Torino tutti gli Chef Ambassadro di illycaffè

Milano, 20 giu. (askanews) – Illycaffè ha riunito per la prima volta tutti i membri del suo programma Chef Ambassador a Torino in occasione di The World’s 50 Best Restaurants 2025, la classifica internazionale che premia l’eccellenza gastronomica globale e di cui illy è coffee partner esclusivo.

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo ha ospitato per l’occasione “Breakfast with the Stars”, un evento che ha voluto celebrare gli Chef Ambassador illy attraverso un percorso artistico e multisensoriale che ha riunito ben 40 Stelle Michelin, di cui 7 Stelle Verdi per la sostenibilità, e che ha dato modo ai numerosi ospiti intervenuti – tra cui giornalisti italiani e internazionali, food expert, stakeholder e content creator – di vedere rappresentati i valori del programma illy Chef Ambassador, con il quale da anni l’azienda dialoga con l’alta cucina internazionale.

Nato dalla volontà di creare un ponte tra l’universo del gusto e quello del caffè, il programma coinvolge oggi 23 chef provenienti da tutto il mondo, ambasciatori dei principi che da sempre contraddistinguono illycaffè, ricerca della qualità, sostenibilità, attenzione ai dettagli e passione per l’innovazione. Del programma fa parte una rosa molto selezionata di chef stellati e sostenibili, tra cui i cosiddetti Maestri dell’Eccellenza illy, ovvero i grandi Chef Stellati, ma anche gli Chef Sostenibili, insigniti della Stella Verde dalla Guida Michelin, e i Pastry Chef, i maestri dell’alta pasticceria contemporanea.

Il cuore dell’experience è stata un’installazione immersiva dedicata al personal blend di ciascun Ambassador, ossia il caffè “su misura” che ognuno di loro ha realizzato nel corso degli anni miscelando in quantità e proporzioni differenti i 9 ingredienti del blend 100% Arabica illy – sulla base del proprio stile e preferenze sensoriali, gustative e olfattive – e che tutt’oggi serve nel proprio ristorante. Ventitre colonne retroilluminate in plexiglass, da esplorare con i sensi del tatto, dell’olfatto e del gusto, hanno permesso ai partecipanti di scoprire l’identità unica racchiusa in ogni miscela. A completare il percorso, una scenografica tavola d’autore ha accolto gli ospiti con l’esposizione di 23 piatti artistici unici, dipinti a mano da artigiani italiani, rappresentazione visiva dei blend di ciascun chef.

“Con The World’s 50 Best Restaurants condividiamo la visione di un’alta cucina che non è solo tecnica, ma cultura, emozione e racconto. Per questo ci è sembrata la cornice ideale per celebrare il talento dei nostri Chef Ambassador, che rappresentano il meglio della creatività gastronomica contemporanea e con cui abbiamo voluto trasformare il caffè in una forma d’arte da gustare, osservare e vivere. È in questo dialogo tra innovazione, bellezza e identità che si ritrova l’essenza più autentica di illy”, ha dichiarato Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè.