Per la prima volta diminuisce il numero degli attualmente positivi

Sale a 181.228 il totale degli italiani colpiti da coronavirus. Oggi un aumento di 2.256, mai così basso da oltre un mese (ieri era stato di 3.047). I decessi sono stati 454 (ieri 433), portando il totale a 24.114. I guariti 1.822, 48.877 in totale. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino delle 18.

Oggi dunque sono più i guariti e i deceduti rispetto ai nuovi casi, per cui per la prima volta dall’inizio dell’epidemia il saldo dei malati attuali è negativo, 20 in meno di ieri, per un totale di 108.237 (ieri 108.257). Tutto questo,

