Per la prima volta la cannabis in un ospedale in Sicilia per uso terapeutico

AGI – Per la prima volta a una paziente affetta da sclerosi multipla è stata consegnata in un ospedale pubblico della marijuana per uso terapeutico per la terapia del dolore.

La consegna è di alcuni giorni fa ed è avvenuta all’ospedale “Piemonte” di Messina che ha ricevuto il preparato da una farmacia convenzionata. Sono stati consegnati 45 grammi di infiorescenza, in tutto 90 capsule, a Loredana Gullotta una messinese che da tempo combatte con la patologia. È la prima volta che viene applicato in Sicilia il decreto che è stato firmato circa un anno fa dall’assessore alla Salute,

