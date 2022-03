Per la sicurezza a Milano Sala pensa a un commissariato in ogni municipio

MILANO – “Il tema sicurezza è un tema che non va ignorato né strumentalizzato politicamente. Con la prefettura l’idea è di creare un aggancio più stretto tra il singolo commissariato e il singolo municipio”. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine dell’inaugurazione del nuovo centro Milano Donna in via Fleming 19. “Noi a nostra volta- chiude il primo cittadino- nell’assunzione di nuovi vigili, dovremmo concentrarne di più sul territorio”.

