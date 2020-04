“Tutte le parti sociali assumono il principio che la sicurezza e la salute delle persone sono l’elemento centrale per rilanciare la produzione e l’economia del Paese. Di tutti, compreso chi lavora negli appalti”. Lo afferma il segretario nazionale della Cgil Maurizio Landini in un’intervista a La Stampa precisa anche che “accanto ai comitati di vigilanza e verifica per la sicurezza in ogni azienda, sono stati istituiti quelli territoriali per le imprese artigiane e commerciali” perché il sindacalista è convinto che “è il lavoro in sicurezza che sconfiggerà il virus e che rilancerà la nostra economia”.

Certo, poi bisogna pensare anche a molto altro,

L’articolo Per Landini, “la sicurezza sul lavoro ci salverà. Ma è urgente riaprire le scuole” proviene da Notiziedi.

