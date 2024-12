Per le feste al Teatro Orione a Roma il Musical “Forza Venite Gente”

Dal 26 dicembre al 12 gennaio, produzione Soni, regia Ariele Vincenti

Roma, 21 dic. (askanews) – Il Musical “Forza Venite Gente” sarà di scena dal 26 dicembre 2024 al 12 gennaio 2025 al Teatro Orione di Roma. Nel lontano 9 ottobre 1981, esattamente 43 anni fa, al Teatro Unione di Viterbo, debuttò una commedia musicale che nel giro di pochi anni, sarebbe diventata un vero e proprio spettacolo-culto dell’intero panorama nazionale per poi essere tradotta in otto lingue e rappresentata in Brasile, Messico, Polonia, Ucraina, Albania e Bielorussia. È l’italianissimo “Forza Venite Gente”: 3.500 repliche, oltre 2 milioni e 500 mila spettatori soltanto a Roma, in Piazza San Giovanni, il 16 agosto del 2000, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù, lo spettacolo raccolse 250.000 presenze.

E poi a Padova, allo Stadio Appiani, insieme a Papa Giovanni Paolo II, assistettero allo show, oltre 30.000 spettatori. Il cd delle musiche originali, ha venduto, negli anni, centinaia di migliaia di copie in Italia e all’estero.

In occasione del quarantennale (1981-2021), la Soni Produzioni ha proposto una nuova versione di “Forza Venite Gente”. Fedele all’originale per trama e contenuti, per sviluppo drammaturgico e partiture musicali, ma rinnovato nella tecnologia e nella qualità dell’allestimento. La commedia musicale diventa un musical di sapore nord-europeo, rimanendo tuttavia profondamente ancorata alla figura di San Francesco. La trama racconta i valori e le emozioni della quotidianità e dedica intense riflessioni sul rapporto tra padri e figli, spesso contaminato da aspettative diverse e da valori distanti, che alimentano sofferenti dicotomie, nella ricerca disperata di un reciproco amore. In questo particolare caso, un commerciante grezzo e banalmente materialista non può comprendere le mete superiori del figlio.

Sul palco venti artisti fra attori, cantanti e ballerini: Cast: Mauro Mandolini (Pietro di Bernardone); Michelangelo Nari (Frate Francesco); Giulia Gallone (La Cenciosa); Giulia Cecchini (Santa Chiara); Benedetta Iardella (La Povertà); Michele Perrotta (Il Diavolo); Luca Bacci (Il Lupo); i solisti: Eugenio Alba, Marco Arrabito, Giorgia Bitocchi, Michela Coni, Rocco De Pace, Asia Passerella, Stefania Regini, Danilo Scalinci, Ciali Sposato, Sofia Zanetti.

Scritto da Mario e Piero Castellacci con la collaborazione di Renato Biagioli e Pietro Palumbo; regia di Ariele Vincenti; musiche di Michele Paulicelli, Giampaolo Belardinelli, Giancarlo de Matteis; collaborazione alle musiche di Achille Oliva, Aldo Tamborrelli, Carlo Giancamilli; vocal coach Benedetta Iardella; direttore musicale Fabrizio Barbacci; direttore musicale e arrangiatore Guglielmo Ridolfo Gagliano; scene Alessandro Chiti; costumi Daniele Gelsi; coreografie Dalila Frassanito; cast supervisor Andrea Casta; direttore artistico Michele Paulicelli.