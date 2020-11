Per le società quotate 20 miliardi di utili in meno a causa del Covid

AGI – Le maggiori società quotate italiane dell’industria e dei servizi scontano un 2020 in cui fin qui del sistema produttivo italiano hanno perso 64 miliardi di ricavi e 20 miliardi di utili, ma rimangono la spina dorsale del sistema produttivo italiano​ e guideranno la crescita nel 2021. E’ quanto emerge dall’analisi dell’Ufficio studi Mediobanca sull’impatto avuto dal Covid sull’andamento dei primi 9 mesi del 2020 e sulle prospettive per il prossimo anno, in Italia e per le multinazionali mondiali.

Il cauto ottimismo deriva dal parziale miglioramento nel terzo trimestre, dopo un secondo trimestre funesto, anche se bisognerà aspettare i dati dell’ultima parte dell’anno.

