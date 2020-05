“Ritengo il carcere così com’è, non in coerenza con la Costituzione. L’articolo 27 della Costituzione dice che ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità’. Eppure, basta mettere piede in qualsiasi penitenziario italiano, salvo rare e parziali eccezioni, per rendersi conto che le condizioni in cui vivono i detenuti lo contraddicono scandalosamente”. Lo afferma in una intervista all’Huffington Post l’ex Pm Gherardo Colombo.

“Nemmeno io riuscivo a concepire una società senza la pena del carcere, quando ho iniziato a fare il magistrato – ha aggiunto – Credevo che la pena, inflitta rispettando tutte le garanzie del condannato,

L’articolo Per l’ex pm di Mani Pulite Colombo le carceri andrebbero abolite proviene da Notiziedi.

