AGI – In Italia i contagi da coronavirus sarebbero sottostimati del 50%. E’ l’allarme lanciato al governo dall’Intelligence, un’ipotesi che non viene affatto esclusa dall’Istittuto Superiore di Sanità. “Questo è possibile. Nei sistemi di sorveglianza spesso c’è una quota che può essere sottostimata dei casi che vengono normalmente diagnosticati e notificati”, ha spiegato a Radio Anch’io Paola Stefanelli, direttrice del Reparto Malattie Prevenibili da vaccino – Iss – Istituto Superiore di Sanità.

Secondo quanto riferisce Repubblica, un dossier dell’intelligence sarebbe stato recapitato al presidente del Consiglio dimissionario, Giuseppe Conte. Per gli 007, i nuovi positivi giornalieri sarebbero in realtà il 40-50 per cento in più di quelli rilevati ufficialmente.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per l’Intelligence, i contagi sarebbero sottostimati del 50% proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento