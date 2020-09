AGI – Non sono escluse nuove iscrizioni sul registro degli indagati per la morte di Willy Monteiro Duarte. L’attività istruttoria dei carabinieri della Compagnia di Colleferro, coordinati dalla procura di Velletri, prosegue in queste ore con l’ascolto di altre persone presenti la notte tra sabato e domenica scorsi a Colleferro e che avrebbero avuto un ruolo nella rissa.

Al momento il procedimento contempla il reato di omicidio preterintenzionale, ma alla luce delle testimonianze raccolte, e citate anche dal gip nell’ordinanza, il capo di imputazione potrebbe aggravarsi e diventare omicidio volontario.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per l’omicidio di Colleferro potrebbero esserci nuovi indagati proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento