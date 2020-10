Per l’Oms le misure del Dpcm riducono le probabilità di contagio

AGI – “Le misure messe in campo per ridurre le opportunità per la gente di assembrarsi riducono le probabilità di contagio”. Lo ha dichiarato Maria van Kerkhove, capo del team tecnico anti-Covid-19 dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) rispondendo una domanda dell’AGI sulle misure restrittive adottato dall’Italia con il Dpcm entrato in vigore oggi.

“Sta a noi decidere come riunirci con gli altri che sia al bar o in casa nostra o nella casa di qualcun altro. Dobbiamo assicurarci di continuare a socializzare, cosa di cui tutti devono essere in grado di fare, minimizzando il rischio”, ha aggiunto van Kerkhove.

