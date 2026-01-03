per-maduro-“azione-simile-a-bin-laden-e-saddam”hussein”:-le-accuse-usa,-cosa-rischia

(Adnkronos) – ”Uno sviluppo assolutamente sorprendente” quello che si è registrato nelle scorse ore in Venezuela, con l’intervento dell’esercito americano che ha portato alla cattura del presidente Nicolas Maduro e il suo trasferimento fuori dal Paese. Uno sviluppo ”paragonabile solo all’operazione contro Osama bin Laden e alla cattura di Saddam Hussein di quasi 20 anni fa”. Così Nick Paton Walsh, corrispondente capo per la sicurezza internazionale della Cnn, ha descritto l’operazione condotta oggi dagli Stati Uniti nel Paese. ”Questo è certamente l’intervento militare straniero più stridente della presidenza Trump, finora”, ha aggiunto.

L’intervento militare americano ”dimostra che Trump faceva sul serio quando diceva di voler vedere Maduro andarsene, e che è riuscito, a quanto pare, a realizzare questo obiettivo nel giro di poche ore, in un momento particolarmente violento nei cieli di Caracas”, ha continuato Paton Walsh. Maduro “è un presidente che ha ricevuto un notevole aiuto da Russia e Cina, strappato dalla sua Capitale nel cuore della notte dall’esercito degli Stati Uniti”, ha affermato, definendo gli eventi di oggi “un momento sorprendente” che “mostra il livello di libertà con cui il presidente Trump crede di operare a livello globale”.

Maduro sarebbe stato catturato questa mattina da membri della Delta Force, la principale unità speciale dell’esercito statunitense, hanno riferito funzionari statunitensi alla Cbs News. La Delta Force, un’unità d’élite che fa capo all’esercito statunitense, è stata anche responsabile della missione del 2019 in cui è stato ucciso l’ex leader dello Stato Islamico (Isis) Abu Bakr al-Baghdadi.

Secondo la Cnn, la posizione di Maduro sarebbe stata individuata dalla Cia, autorizzata mesi fa da Trump a condurre operazioni all’interno del Venezuela. Non è chiaro dove Maduro si trovasse quando è stato catturato.

Il presidente venezuelano sarà processato negli Stati uniti con la probabile incriminazione di traffico di droga. Per anni l’amministrazione Trump ha affermato che Maduro è un criminale e ha cercato di processarlo tramite il sistema legale statunitense. Nel 2020, durante il primo mandato del presidente Donald Trump, Maduro è stato accusato nel distretto meridionale di New York di “narcoterrorismo”, cospirazione per l’importazione di cocaina e accuse correlate.

L’amministrazione Trump ha offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per l’arresto del leader venezuelano. La ricompensa è stata aumentata a 25 milioni di dollari negli ultimi giorni dell’amministrazione Biden, all’inizio di gennaio 2025, e aumentata a 50 milioni di dollari nell’agosto 2025 dopo che Trump è entrato in carica per un secondo mandato e ha designato il Cartel de los Soles come organizzazione terroristica straniera. L’amministrazione ha affermato che Maduro è il leader di quel gruppo, che descrive come un’organizzazione criminale.

“Questa accusa, questa affermazione, che il regime di Maduro sia un’organizzazione narcoterroristica non si basa su discorsi o speculazioni politiche. Si basa sulle prove fornite a una giuria del distretto meridionale di New York che ha emesso un atto d’accusa”, ha dichiarato il Segretario di Stato americano Marco Rubio in una conferenza stampa il mese scorso. Trump ha dichiarato in un post sui social mattina che Maduro è stato catturato “in collaborazione con le forze dell’ordine statunitensi” e ha promesso maggiori dettagli nel corso della giornata.

Il senatore repubblicano statunitense Mike Lee dello Utah ha dichiarato di aver parlato con Marco Rubio stamattina e che il segretario di Stato gli ha detto “che Nicolás Maduro è stato arrestato da personale statunitense per essere processato per accuse penali negli Stati Uniti e che l’azione militare è stata messa in atto per proteggere e difendere coloro che hanno eseguito il mandato di arresto”.