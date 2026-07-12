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“Per Maradona e per le Malvinas”, il coro dell’Argentina accende la sfida con l’Inghilterra
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“Per Maradona e per le Malvinas”, il coro dell’Argentina accende la sfida con l’Inghilterra

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(Adnkronos) – “Per Leo, per Diego, per le Malvinas”. La canzone dell’Argentina, intonata dai giocatori negli spogliatoi dei Mondiali 2026, accende la sfida con l’Inghilterra in programma nella semifinale. Il video diffuso dalla federcalcio argentina mostra l’esultanza dopo la vittoria negli ottavi contro l’Egitto. La canzone ‘Muchachos’, con un testo riveduto e corretto, fa riferimento alle isole Malvinas – le Falkland per l’Inghilterra – oggetto di una guerra lampo tra i due paesi nel 1982. La Fifa, riferisce il Daily Mail, non è intenzionata a prendere provvedimenti. Il match cade a 40 anni dalla celeberrima Mano de Dios di Diego Armando Maradona, mattatore con una doppietta nella vittoria per 2-1 a Città del Messico nei Mondiali 1986: il primo gol, come sanno tutti, fu realizzato con un tocco di manò che beffò il portiere Peter Shilton. 

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