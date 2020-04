Per Mattarella le scuole chiuse sono “una ferita per tutti”

I ragazzi resteranno lontani dalle scuole “fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato; e non sarà possibile riaprirle in sicurezza”. Ma da anche questa esperienza è possibile trarre un’occasione di crescita. Il Presidente della Repubblica invia un videomessaggio alla prima puntata della trasmissione di Rai Tre #maestri, e si rivolge agli studenti costretti a casa dall’epidemia coronavirus.

“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità”, afferma Sergio Mattarella. Perché, spiega, “la scuola non è soltanto il luogo dell’apprendimento.

