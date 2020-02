“Ci sono tanti bombaroli all’interno ed è un peccato, non tanto per questo governo, ma perché ancora una volta viene messo in secondo piano il governo e il bene del Paese rispetto a personalismi e a convenienze elettorali”. Non ha dubbi Mattia Santori, uno dei quattro leader e fondatori del movimento delle Sardine che in un’intervista a la Repubblica si dice convinto che nello scontro attuale dentro l’esecutivo la prescrizione è solo “un pretesto”, perché invece la percezione “di chi vede da fuori i palazzi della politica è che non si stia inseguendo una linea politica, ma le prossime elezioni”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Mattia Santori nel governo ci sono “troppi bombaroli” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento