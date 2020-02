Per Mirabella il coronavirus sta diventando “un tema acchiappa-audience”

“Il coronavirus sta diventando un argomento adatto ad attirare il pubblico. Se ne parla ovunque, anche nei programmi di varietà, tra attrazioni di varia umanità e quiz. Ho qualche sommesso dubbio che si faccia un buon servizio all’informazione perché si omologa un tema serio, in grado di mobilitare una forte emotività alle attrazioni della televisione generalista”. Lo dice all’AGI un’autorità assoluta nella divulgazione medico-scientifica come Michele Mirabella, conduttore storico di Elisir, ora trasformatosi nel “Tutta salute” della mattina di Raitre, due lauree honoris causa in Medicina e in Farmacia.

Il pubblico però è preoccupato e quindi avido di notizie…

“È comprensibile che la gente voglia essere informata sul “coronavirus”,

