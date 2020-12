AGI – Un vaccino per animali domestici è urgentemente necessario? A questo interrogativo cerca di trovare risposta un report pubblicato sulla rivista Science, dal quale emerge che, sebbene i dati indichino la possibilità di infezione da parte di una serie di specie, attualmente non emerge la necessità di sviluppare un vaccino Covid-19 per gli animali.

“SARS-CoV-2 non è mai stato un problema esclusivamente umano – dichiara William Karesh, vicepresidente esecutivo per la salute e le politiche presso EcoHealth Alliance, un’organizzazione no profit che tiene traccia delle malattie emergenti negli animali –, fin dai primi giorni della pandemia gli animali domestici,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per ora non è necessario vaccinare anche gli animali proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento