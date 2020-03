Per Orlando “il governo deve evitare lo scontro tra lavoratori e imprese”

“Lo sciopero generale deve essere scongiurato ad ogni costo, il governo apra un tavolo permanente con i sindacati ed eviti forzature”. In un intervista a la Repubblica il vicesegretario del Pd Andrea Orlando che fa le funzioni di reggente dei dem in questi giorni in cui il segretario Zingaretti è affetto da Covid-19, dichiara che in queste ore “di tutto abbiamo bisogno tranne che di un conflitto tra lavoratori e aziende”.

Orlando, che non crede “ci sia stata la volontà di uno scontro” dopo che il premier ha decretato la chiusura delle fabbriche e gli operai sono in fermento,

