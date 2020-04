“BCE e Banca d’Italia continuano ad affermare, e io condivido, che le banche sono più forti ora rispetto a quello che erano nel 2008 prima che esplodesse la crisi finanziaria che veniva da oltre oceano”. Lo afferma Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione bancaria italiana, intervenendo a tutto campo sullo shock economico che l’Italia e il mondo devono affrontare in conseguenza alla pandemia da coronavirus. Per quanto riguarda il nostro paese”bisogna evitare condizionamenti di ‘troike’.

“Penso – dice Patuelli – che tutti siamo in Italia dell’avviso che non vogliamo una troika però vogliamo delle risorse e quelle che sono depositate in quello o in altri fondi non debbono rimanere lì inerti nel momento della massima emergenza e della necessità della resistenza economica e della ricostruzione.

Per Patuelli sul Mes bisogna evitare "condizionamenti da troika"

