Per Renzi, il Lodo Conte sulla prescrizione “è incostituzionale”

“Il lodo Conte viola almeno tre principi costituzionali ed è una norma fatta non per risolvere i problemi dei cittadini ma per mediare tra esigenze della maggioranza”. Lo afferma il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di Radio anch’io su Radio Uno. “Si prenda del tempo – afferma Renzi – si chiamino gli esperti e non gli ex dj a scrivere le norme e si abbia il coraggio di dire una volta per tutte che questo paese deve uscire dalla deriva giustizialista”.

Renzi ha espresso disponibilità a trovare un'intesa con la maggioranza sul nodo della prescrizione. "Penso che ci sia spazio per trovare accordo –

