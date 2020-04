Per Rezza la previsione di zero contagi a maggio è “troppo ottimistica”

“Contagio zero entro i primi di maggio? Mi sembra troppo ottimistico”. Lo afferma ai microfoni dei “Lunatici” su Rai Radio 2 Giovanni Rezza, direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità. “Questa ipotesi – spiega – è il risultato di un modello che per quanto possa essere serio non so se tiene conto del fatto che il virus potrebbe continuare a circolare nei nostri paesi con focolai epidemici che scoppierebbero di volta in volta. Sarebbe bello arrivare a casi zero, ma non credo che questo sia uno scenario plausibile”.

Sul motivo della letalità maggiore del Coronavirus in Italia e in Lombardia rispetto ad altre zone,

proviene da Notiziedi.

