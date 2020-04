Per Rezza non si dovrebbe tornare a scuola e negli stadi prima di settembre

Serve cautela, “il virus circola”, quindi “è chiaro che non posso che essere d’accordo con il professor Locatelli sulla riapertura delle scuole a settembre”. Lo ha detto il professor Gianni Rezza, dell’Istituto superiore di sanità e componente del Comitato tecnico-scientifico che sta affiancando il governo e la Protezione civile nella definizione della strategia per contrastare l’epidemia da coronavirus in Italia.

A proposito di fase 2 di questa emergenza, Rezza ha sottolineato che “il Paese non può reggere un lockdown che vada oltre i due mesi”, e quindi alcune misure di contenimento e di precauzione in alcuni settori, come i trasporti e altre attività che significa la presenza di numerose persone tutte insieme,

