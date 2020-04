Come avvengono i contagi più recenti, a più di un mese dal lockdown dell ’11 marzo? E in quali luoghi, in casa, al supermercato, nelle imprese che lavorano, nelle Rsa? “È un dato difficile da ottenere, abbiamo chiesto alle Regioni informazioni più precise”, risponde il professor Rezza in un’intervista a Il Fatto Quotidiano.

Poi il professore spiega che “è anche una nostra curiosità scientifica e di sanità pubblica quella di avere maggiori dettagli sulle persone che si sono contagiate dopo il lockdown”, tuttavia “pensiamo che in gran parte siano contatti domiciliari o condominiali, perché anche nei condomini c’è un certo scambio di contatti personali”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Rezza sui contagi tra famiglie e Rsa “non sappiamo abbastanza” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento