Per Ricciardi, “in autunno ci sarà una seconda ondata di coronavirus”

Una seconda ondata di epidemia in autunno, più che una ipotesi “è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Quello autunnale e invernale, come nel caso dell’influenza, è il periodo in cui una combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici fa si che il virus possa riemergere. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate.” Lo dice Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e medicina preventiva, rappresentante italiano nell’executive board dell’Organizzazione mondiale della sanità e consulente del governo per il Covid-19 in una intervista rilasciata al giornale ilcaffeonline.it.

