per-rigoni-di-asiago-finanziamento-da-37,5-mln-a-sostegno-crescita-estera

Milano, 29 mar. (askanews) – Rigoni di Asiago, azienda veneta nota per le confetture bio, ha ottenuto un finanziamento per supportare il piano di crescita soprattutto all’estero. Ha infatti siglato con un pool banche (Bpm, UniCredit, illimity Bank e Sparkasse – Cassa di Risparmio di Bolzano) un nuovo finanziamento da 37,5 milioni di euro.

L’operazione è finalizzata a sostenere il piano di sviluppo del gruppo, che punta a consolidare la propria presenza sui mercati esteri, ampliare la capacità produttiva e investire in innovazione e sostenibilità. Il finanziamento rappresenta una leva strategica per accelerare la crescita internazionale dell’azienda e rafforzarne ulteriormente la competitività, anche attraverso un utilizzo efficiente delle risorse produttive. “Siamo molto soddisfatti di questa operazione – dichiara Cristina Rigoni, amministratrice delegata – che testimonia la sinergia e la fiducia costruite negli anni con il sistema bancario. Il finanziamento ci permette di guardare al futuro con determinazione, portando avanti un piano di crescita solido e ambizioso. L’andamento dei primi mesi dell’anno ci fa essere ottimisti”.

A completamento del piano di sviluppo Rigoni di Asiago continuerà a investire in progetti di sostenibilità, puntando su innovazione responsabile, riduzione dell’impatto ambientale e valorizzazione delle materie prime biologiche. Il nuovo piano di sviluppo prevede, oltre al rafforzamento della presenza nei mercati chiave europei, in particolare Germania, Francia, Benelux e Nord Europa, l’apertura di nuovi mercati, fra i quali il Middle East; sono anche previsti investimenti mirati per sostenere l’ampliamento degli impianti produttivi e per la ricerca e sviluppo di progetti innovativi.

Rigoni di Asiago è controllata da Giochele, holding della famiglia Rigoni, con una partecipazione del 57,3% del capitale sociale. Il restante 42,7% è detenuto da Kharis Capital, operatore finanziario specializzato nel settore food & beverage.