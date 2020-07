AGI – “Non occorre solo un taglio delle tasse ma un azzeramento dei debiti del passato. Pace fiscale totale. Saldo e stralcio”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a Rtl 102.5.

I dati sul Pil “chiedono coraggio”. “Occorre azzerare il codice degli appalti per almeno cinque anni, non per un anno, per dare ossigeno ai sindaci e alle imprese”.

Quanto al bonus vacanze, il leader della Lega ha osservato che “la Francia ha messo sul turismo 18 miliardi, l’Italia si è fermata a tre. Il bonus vacanze, citando Fantozzi, è una boiata pazzesca.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Salvini, “serve una pace fiscale, azzerare i debiti del passato” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento