(AGI – “Ci sono tutte le premesse per poter fare presto” per l’accordo sul Recovery Fund, “speriamo di finire entro l’anno perché le risorse possano essere disponibili nel 2021“: lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. “Proprio oggi è arrivata la buona notizia di una proposta della presidenza tedesca per inserire alcune clausole sul rispetto dello Stato di diritto”, ha sottolineato Sassoli, “in altri termini, i soldi non devono andare a chi viola la legalità e la trasparenza. Questa era una delle richieste del Parlamento”.

“Sono fiducioso che il negoziato si concluda presto”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Sassoli, l’accordo sul Recovery sarà pronto entro fine anno proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento