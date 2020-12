“Per sempre Diego”: nasce l’iniziativa per omaggiare il fuoriclasse argentino

Tante le iniziative per omaggiare e ricordare Diego Armando Maradona, leggenda napoletana e argentina che ci ha lasciato lo scorso 25 novembre. Murales, libri, sono stati trovati tanti modi per ringraziare il fuoriclasse argentino. Anche il giornalista Mario Passaretti ha pensato a qualcosa di speciale per Diego.

L’INIZIATIVA “PER SEMPRE DIEGO”

Il giornalista ha raccolto centinaia di video messaggi per omaggiare il “Campione argentino” chiedendo ad ex calciatori, artisti, giornalisti e Club Napoli di dedicare qualche minuto all’indimenticabile D10S. “Per Sempre Diego” nasce sul sito www.ilcuoreazzurro.it. “Era doveroso creare un qualcosa per ricordare le sue gesta ed onorare la sua memoria e finalmente da lunedì ore 9:00 sarà possibile vederlo o leggerne la notizia”, le parole di Mario Passaretti.

