Per sempre insieme, a Bologna nella tomba c’è posto anche per Fido

BOLOGNA- Per sempre insieme. Così, dopo aver condiviso la casa e la vita di tutti i giorni, padroni e animali da compagnia ora possono condividere anche la tomba. Accade a Bologna, dove il Comune ha modificato il regolamento dei servizi cimiteriali per consentire di conservare le ceneri di Fido nello stesso loculo o nella stessa tomba del proprietario.

ABOLITA ANCHE LA TASSA ‘SUL MORTO’

Sparisce anche la ‘tassa sul caro estinto’, il diritto fisso sul trasporto delle salme nei cimiteri della città previsto nel precedente regolamento e oggetto di discussione con le minoranze. La revisione, arrivata dopo una sentenza del Tar di febbraio contro la quale Palazzo D’Accursio ha deciso di non presentare ricorso, è stata l’occasione per modificare alcune parti dello ‘statuto’ dei cimiteri, rivedendo la disciplina per la sepoltura degli animali da compagnia con i loro padroni, ma anche le norme per l’organizzazione dei servizi funebri da parte di conviventi e persone legate da rapporto affettivo con il defunto.

LA SENTENZA DEL TAR CHE CAMBIA LE REGOLE

I dettagli della proposta del nuovo regolamento sono stati illustrati dall’assessore comunale al Welfare, Luca Rizzo Nervo, questa mattina in commissione. “Una sentenza del Tar dell’Emilia-Romagna, intervenuto sulla base di un ricorso da parte di Eccellenze funerarie italiane, una rete di aziende di servizi funerari, ha annullato la determina dirigenziale con l’allegato tariffario aggiornato nel 2018 nella parte in cui era previsto il pagamento dei diritti di trasporto delle salme nel territorio comunale”, spiega l’assessore.

NOVITÀ ANCHE PER I CONVIVENTI

“E’ stata aggiornata la definizione di persona convivente, cosa che permette di allargare la platea dei soggetti aventi titoli a occuparsi del servizio funebre del defunto con il quale intercorreva rapporto affettivo“, puntualizza l’assessore. Sono stati, inoltre, disciplinati in maniera più puntuale anche i trasporti all’interno delle strutture sanitarie, “ma si è cercato di dare una risposta alla richiesta dei cittadini di poter inserire in ossario, di un cinerario o nel loculo altri resti o ceneri in forma distinta“.

LE CENERI DEGLI ANIMALI NELLA TOMBA DI FAMIGLIA

Insomma, si potrà condividere lo spazio al cimitero anche con i propri cari. Inoltre, sarà possibile conservare le ceneri degli animali da compagnia nello stesso loculo o nella stessa tomba di famiglia del defunto (ma solo uno), in urne separate e registrate. Allo stesso modo sono state riviste le norme per l’accesso nei cimiteri con animali al seguito.

L’articolo Per sempre insieme, a Bologna nella tomba c’è posto anche per Fido proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it