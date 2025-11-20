Per Tajani il Ponte sullo Stretto sarà “utile per l’evacuazione in caso di attacchi da sud” | VIDEO

BRUXELLES – “Il ponte sullo Stretto? Esiste anche un fianco sud della Nato. Sicuramente è un’infrastruttura importante in caso di evacuazioni o mobilitazioni di mezzi. La difesa è una nostra priorità e valuteremo ogni opzione”. Così il vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, a margine del Consiglio Ue sugli affari esteri, a Bruxelles.

Al centro della sua riflessione, l’utilizzo dei fondi per la difesa in Italia. Tajani ha detto che il governo “farà di tutto per proteggere e tutelare gli interessi e la sicurezza dei cittadini”. Poi, la dichiarazione sul ponte sullo Stretto di Messina. “Sulla difesa ci vuole un disegno ampio e credo che il ponte, quando ci sarà, rappresenti un punto importante nel trasporto e quindi anche per l’evacuazione e per garantire la sicurezza in caso di un attacco da sud”.

Con i giornalisti il vicepresidente del Consiglio ha allargato lo sguardo anche all’Africa. Secondo Tajani, la presenza Ue nei paesi del Sahel sia fondamentale, per “evitare che questi territori diventino oggetto di mire coloniali da parte della Russia o della Cina”.

