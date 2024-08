per-un-malore-in-vacanza-muore-felice-maurizio-d’ettore,-era-il-garante-nazionale-dei-detenuti

REGGIO CALABRIA – Felice Maurizio D’Ettore, 64 anni, è deceduto in Calabria dove si trovava in vacanza con la famiglia. Giurista e professore universitario di diritto privato a Firenze, D’Ettore dal 2018 al 2022 è stato parlamentare di Fratelli d’Italia. In precedenza, aveva aderito a Forza Italia sin dalla sua fondazione, nel 1994. Poi aveva avuto un passaggio a Coraggio Italia.

Lo scorso gennaio era stato scelto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio nel ruolo Garante dei detenuti, sostituendo Mauro Palma.

“Apprendo con dolore dell’improvvisa scomparsa del Garante delle persone detenute Felice Maurizio D’Ettore, di cui tutti abbiamo apprezzato la dedizione e la professionalità, in particolare in un momento così difficile per il mondo penitenziario. Sono sinceramente vicina, anche a nome dell’intero Governo, ai suoi familiari, che abbraccio nel ricordo di un uomo onesto e generoso“, è il messaggio della Premier Giorgia Meloni.

“Grande tristezza per l’improvvisa scomparsa del presidente del collegio del garante nazionale dei Diritti delle persone private della libertà personale, Felice Maurizio D’Ettore. Un professionista di spessore, un accademico di valore, un politico acuto, e soprattutto una persona perbene. Ho conosciuto Maurizio ormai qualche anno fa in Parlamento, e ho avuto l’opportunità di apprezzare le sue doti. D’Ettore ha sempre dimostrato grande attaccamento alla Calabria, sua amata Regione d’origine, pur non vivendoci più da tanti anni. Alla famiglia giunga il cordoglio della giunta regionale”. Così, in una nota, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

