“Per un Mare di Legalità” approda a Salerno

Farà tappa a Salerno mercoledì 4 giugno il progetto nazionale “Per un Mare di Legalità”, promosso dall’Archeoclub d’Italia, che vede protagonista la motovela Mare Nostrum – Dikè, un’imbarcazione sequestrata agli scafisti e trasformata in un simbolo di riscatto sociale, legalità e cittadinanza attiva.

L’arrivo dell’imbarcazione è previsto presso il Circolo Canottieri Irno, dove si svolgerà una mattinata ricca di attività, rivolta a studenti, istituzioni e cittadini.

L’iniziativa è promossa dalla sede salernitana “Il Torrione” dell’Archeoclub d’Italia, presieduta da Giovanna Pisapia, in collaborazione con l’Archeoclub nazionale, con il patrocinio del Comune di Salerno e del Consiglio Regionale della Campania.

La giornata prenderà il via alle ore 9:00 con le visite guidate per le scolaresche e i laboratori didattici a bordo della Dike. Gli studenti salernitani, previa prenotazione, potranno salire a bordo della motovela per partecipare a esperienze educative sui temi della legalità, del mare e del patrimonio culturale.

Per tutta la durata dell’iniziativa sarà inoltre visitabile una mostra fotografica immersiva, a cura dell’Associazione Lello Montone, che condurrà i visitatori in un percorso visivo e sonoro tra i fondali marini, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della tutela ambientale.

Alle ore 10:00, nel salone del Circolo Canottieri Irno, si terrà il convegno pubblico dal titolo “La motovela Dike: un simbolo di legalità e riscatto sociale”.

Saluti introduttivi di Giovanna Pisapia (Presidente Archeoclub d’Italia – sede “Il Torrione” di Salerno), Giovanni Ricco (Presidente Circolo Canottieri Irno di Salerno).

Saluti istituzionali di Vincenzo Napoli (Sindaco di Salerno e Presidente della Provincia), Franco Picarone (Presidente Commissione Bilancio del Consiglio Regionale della Campania), Rosario Santanastasio (Presidente nazionale Archeoclub d’Italia), Raffaella Bonaudo (Soprintendenza ABAP Salerno – Avellino), Rosario Battipaglia (Comandante della Polizia Municipale di Salerno), Antonio Merenda (Comandante del 4° Reggimento Carri di Persano), Sirio Faè (Comandante Capitaneria di Porto di Salerno), Antonio Corvino (Comandante Compagnia Carabinieri di Salerno).

All’incontro, moderato dalla giornalista Monica De Santis, interverranno Claudio Tringali (Assessore alla Trasparenza, Sicurezza, Polizia Municipale e Protezione Civile del Comune di Salerno, già magistrato), Angelo Frattini (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno), Giovan Francesco Fiore (Giudice per l’Udienza Preliminare, Tribunale per i Minorenni di Salerno), Teresa Sorrentino (Dirigente USSM – Ministero della Giustizia), Roberta Lakelin (Dirigente UEPE Salerno – Ministero della Giustizia), Giovanni Carleo (Presidente Fondazione Sinapsi, che presenterà la mappa tattile della Costiera Salernitana per il turismo accessibile), Riccardo Paolo Aiello (Presidente Freediving World Italia (interverrà sul tema della tutela del mare e della prevenzione degli inquinamenti marini).

La motovela Mare Nostrum – Dike non è solo un’imbarcazione: è diventata un potente simbolo di trasformazione e di speranza. Confiscata alla criminalità, oggi solca i mari come laboratorio galleggiante di legalità, inclusione e cittadinanza attiva, offrendo attività gratuite per studenti, laboratori di giustizia riparativa, percorsi formativi ed educativi.

Dopo aver già fatto tappa a Napoli, Palermo, Messina e Vibo Valentia, la Dike prosegue il suo viaggio per il Mediterraneo, portando un messaggio concreto di educazione civica e rispetto dei diritti.