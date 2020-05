“C’è il rischio di una frammentazione del mercato unico”, dice la vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, in un’intervista ad alcune testate europee tra le quali ‘Il Corriere della sera’. “La nuova base legale di emergenza – spiega Vestager – ci permette di autorizzare molti più aiuti di Stato che in situazione di normalità. Non possiamo autorizzare aiuti di Stato che non siano proporzionali, uno Stato non può sovracompensare.

Un Paese che può fare molto e lo fa non sta facendo qualcosa di sbagliato. Però ci sono Stati membri che non hanno lo spazio fiscale per fare lo stesso.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Per Vestager, c’è il rischio di frammentazione del mercato unico proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento