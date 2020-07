Per Wall Street è stato il miglior trimestre dal 1987. Prestazioni record anche per il Nasdaq

Wall Street ha chiuso in positivo l’ultima seduta di giugno, vicino ai massimi di giornata, con il Dow Jones in crescita dello 0,85%, lo S%P 500 dell’1,54% e il tecnologico Nasdaq dell’1,87.

Per il Dow si è trattato del migliore trimestre dal 1987 (con un guadagno del 17,78%) e per lo S&P 500 (con +19,95%) dal 1998. Il Nasdaq ha registrato la migliore performance trimestrale dal 1999, avanzando del 30,63%. A trainare i guadagni, gli stimoli fiscali e monetari senza precedenti uniti all’allentamento delle restrizioni per il coronavirus.

Ma dall’inizio dell’anno, il bilancio dello S&P 500 resta negativo di 4 punti,

