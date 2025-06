percerto-e-anaci-insieme-per-la-promozione-dell’efficienza-energetica

ROMA – Favorire forme di collaborazione per lo studio, la diffusione e la messa in campo di azioni orientate alla promozione dell’efficienza energetica. Con questo obiettivo è stato sottoscritto il protocollo tra l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI), la più grande Associazione a livello nazionale che raggruppa circa 7.000 amministratori di condominio e di immobili professionisti, e PERCERTO (Periti CER Total Organization), il progetto innovativo promosso dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati attraverso il quale incentivare la partecipazione al processo di transizione energetica non solo degli iscritti all’Ordine, ma anche di altri professionisti, enti, associazioni, imprese, cittadini. L’accordo, di durata annuale, mira a promuovere modelli innovativi di tecnologie avanzate di gestione e consumo dell’energia per ridurre l’impatto ambientale e favorire il passaggio alle fonti rinnovabili; oltre che diffondere un modello di condivisione e collaborazione per massimizzare i benefici collettivi. Per tale ragione, saranno organizzati seminari e tavole rotonde su problematiche di comune interesse, coinvolgendo anche gli enti locali, e condivisi percorsi formativi rivolti a studenti e giovani professionisti e cittadini con il fine ultimo di sensibilizzarli all’utilizzo di energie alternative. Le parti si impegnano, inoltre, a costituire un Comitato di coordinamento, con funzioni tecnico operative e di controllo, per l’effettiva attuazione dell’accordo.

“Si tratta di un percorso che il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali svolge oramai da tempo sul territorio” spiega il Presidente del CNPI e di PERCERTO, Giovanni Esposito. “Da oramai anni, infatti, promuoviamo su tutto il territorio nazionale eventi per costruire conoscenza e consapevolezza sulla transizione energetica, mettendo a fattor comune le competenze dei professionisti iscritti al nostro Albo sul tema dell’energia e per realizzare progetti che favoriscano uno sviluppo territoriale sostenibile”, spiega. “La collaborazione instaurata con ANACI, grazie anche al rapporto di stima instaurato con il Presidente Francesco Burrelli nel percorso condiviso in UNI – Ente Italiano di Normazione, è un passo avanti molto importante. PERCERTO si impegnerà, con la rete nazionale rappresentata dai Periti Industriali, a supportare gli associati di ANACI a trovare le migliori soluzioni tecniche orientate alla promozione dell’efficientamento energetico nei condomini”, conclude.

“La sigla di questo accordo è molto importante poiché serve a dare ancora maggiorie qualificazione ai nostri professionisti certificati UNI” – spiega il Presidente di ANACI, Francesco Burrelli. “L’intesa fortemente voluta con il Presidente Esposito con cui ci lega un rapporto di reciproca stima e grande rispetto per la professionalità dimostrata, favorisce la certificazione degli impianti, atto decisivo per i fabbricati del nostro Paese. Diventa pertanto un passo fondamentale per chi affronta l’atto di compravendita delle abitazioni, sapendo che, in questo modo, gli impianti sono certificati esattamente come prevede il Codice Civile e questo permette di assicurare ancora maggiore garanzia ai cittadini” conclude il Presidente Burrelli.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it