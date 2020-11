Perché Alibaba crolla in Borsa nel giorno di vendite record

AGI – Boom di vendite online per Alibaba nell’operazione Single Day, il più grande evento di vendita al mondo, iniziato in più tappe quest’anno già dal primo novembre, ma entrato oggi in piena era post Covid-19, almeno per la Cina.

La dodicesima edizione di questo evento fa registrare un volume di vendite scontate online che alla mezzanotte in Cina aveva raggiunto l’ennesimo livello record di 56,3 miliardi di dollari all’avvio dell’operazione, con 583.000 ordini al secondo. Il valore è 16 volte il Prime di due giorni del Single Day di Amazon.

Le dimensioni delle vendite del Single Day sono indicative della ripresa economica post-virus in corso in Cina.

