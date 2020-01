Perché Allegri può essere l’allenatore giusto per il rilancio del Milan

Massimiliano Allegri potrebbe fare ritorno al ​Milan. È questa la nuova idea del fondo Elliott in previsione della prossima stagione, con l’obiettivo di rinascere dalle ceneri di una stagione fino a qui disastrosa. Ritrovare in panchina un ex rossonero, che conosce già la piazza, ma soprattutto un allenatore che durante l’esperienza alla Juventus ha vinto (quasi) tutto, sarebbe una garanzia iniziale non da poco. Ovviamente le sue richieste andranno esaudite, abbandonando l’idea di un mercato… continua a leggere sul sito di riferimento