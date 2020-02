Perché con “Parasite” trionfa anche l’Italia

Storico trionfo per “Parasite” del regista sudcoreano Bong Joon-ho alla 92esima edizione degli Oscar del cinema. È il primo film non in lingua inglese premiato dall’Academy con la statuetta più ambita di Hollywood. La pellicola si è aggiudicata 4 Oscar su 6 nomination. Ha vinto anche per la regia, come migliore sceneggiatura e come migliore film straniero.

E in “Parasite” c’è anche un pezzo di Italia, con le note di “In ginocchio da te” di Gianni Morandi. Vincitore a Cannes e ai Golden Globes, è stato il primo film non americano ad aver ricevuto il premio per il miglior cast agli Screen Guild Awards,

