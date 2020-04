“Perché da questo crollo ci riprenderemo più in fretta”

Il coronavirus ha causato “la crisi economica più profonda dal dopoguerra”, sottolinea il presidente di Banca Mediolanum, Ennio Doris, in una pagina a pagamento sul ‘Corriere della sera’, e tuttavia si dice “più fiducioso rispetto ad altri crolli economici del passato”. In primo luogo, spiega il banchiere, “perché questa crisi è innescata da un fattore totalmente estraneo all’economia mondiale, che non si è cioè formata da sola, per cause a sè intrinseche, come solitamente avviene”.

Per questo, secondo Doris, “appena vi saranno le condizioni opportune le stesse economie si sbloccheranno e ci sarà una forte e veloce ricrescita”.

