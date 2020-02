Stato piccolo e vario, formato dalla zona Est a maggioranza liberale, la parte centrale più moderata e quella Ovest più conservatrice. È qui che nella notte italiana si sono svolte le primarie degli attivisti di partito per eleggere i delegati da inviare alla convention nazionale che proclamerà il candidato democratico alle presidenziali di novembre.

Se prendiamo in esame le primarie svolte dal 2000, un dato appare chiaro: chi vince qui poi corre per la Casa Bianca. È successo per Al Gore nel 2000, John Kerry nel 2004, Barack Obama nel 2008 e Hillary Clinton nel 2016.

Quattro anni fa le “caucus”

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Perché i caucus in Iowa sono così importanti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento