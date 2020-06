Perché i top club europei vogliono Mattia De Sciglio?

C’è un mistero che aleggia sulla Continassa. Perché tutti (o quasi) i top club europei vogliono acquistare Mattia De Sciglio dalla Juventus? Una domanda che lascia perplessi in tanti, considerando lo scarso spazio avuto proprio in bianconero a partire dal 2017. Trasferitosi dal Milan per 12 milioni di euro su esplicita richiesta di Massimiliano Allegri, De Sciglio non vive un rapporto confidenziale con il campo e non riesce a riscattarsi da alcune critiche pregiudizievoli che lo accompagnano… continua a leggere sul sito di riferimento