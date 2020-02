Perché il coronavirus è definito un cigno nero

Un ‘cigno nero’, ovvero evento raro e imprevedibile: isolato, perché non rientra nel campo delle normali aspettative umane. Ma drammatico, perché capace di sconvolgere le vite, cambiare le percezioni, far collassare a volte interi sistemi politici, intere economie. Non è un caso che l’epidemia di coronavirus sia spesso associata al concetto di ‘cigno nero’, fortunata formula per descrivere come l’improbabile governi le nostre esistenze, coniata dal matematico libanese Nassim Nicholas Taleb.

“Cigno nero” è il titolo di un best seller globale dato alle stampe nel 2007. Nella definizione di Taleb, si può parlare di ‘cigno nero’ quando siamo di fronte ad avvenimenti inattesi e sorprendenti.

