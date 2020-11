Perché il ricorso alla Corte Suprema è per Trump una strada in salita

AGI – Nella sua battaglia per rimanere alla Casa Bianca, il presidente Usa, Donald Trump, non ha la facoltà di ricorrere direttamente alla Corte Suprema federale, dove al momento siedono 6 giudici conservatori e tre progressisti; e tantomeno la Corte Suprema federale ha interesse a politicizzare e avocare a sè la decisione finale nel duello finale per l’elezione del 46esimo presidente Usa.

Nell’analisi di Francesco Clementi, docente di diritto pubblico comparato all’Università di Perugia, è questa la ‘fotografia’ delle carte che Trump può ancora giocarsi per rimanere alla Casa Bianca. “L’argomento delle frodi e dei brogli può trovare fondamento solo se ci sono prove,

