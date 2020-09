AGI – Nelle ultime settimane in Francia è fortemente aumentato il numero di nuovi positivi al Covid-19, che hanno superato anche i 10 mila casi al giorno, e in alcune regioni il numero di posti letto in rianimazione e nei reparti specializzati scarseggiano. Il quadro si sta deteriorando rapidamente facendo temere, anche tra i vicini europei, il manifestarsi di una seconda ondata. L’impennata di casi fa anche sorgere una serie di dubbi e interrogativi sulla gestione dell’uscita dal “confinamento” e sulle strategie adottate da Parigi per arginare la trasmissione del virus.

A spiegare almeno in parte l’attuale situazione critica,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Perché la Francia non riesce a contenere la seconda ondata di Covid proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento