Perché la Juventus perde così tante finali?

La Juventus cade ancora in finale. Nella notte di Roma, dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, dopo i calci di rigore è il Napoli ad alzare al cielo la Coppa Italia in un Olimpico vuoto, senza pubblico ma tinto d’azzurro. E nel mondo bianconero torna l’incubo della finale persa, non la prima nella lunga storia della Vecchia Signora. FBL-ITA-CUP-NAPOLI-JUVENTUS-HEALTH-VIRUS La percentuale di ko all’ultimo atto di un torneo è particolarmente alta in Champions League. La disfatta di Cardiff con il… continua a leggere sul sito di riferimento